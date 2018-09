Styregruppeformand: For tidligt at sige noget om projekt Jernstøberiet Ribe

Ribe: Med fredagens konkurs hos Ribe Jernindustri skabes der samtidig tvivl omkring forløbet og fremtiden for det store bolig- og byudviklingsprojekt på jernstøberiets grund, Jernstøberiet Ribe.

Tilbage i oktober 2017 blev det offentliggjort, at det var Tegnestuen Vandkunsten A/S, der i samarbejde med Schønherr A/S, Dansk Energimanagement & Esbensen A/S og Urban Creators ApS skulle stå i spidsen for det store boligprojekt, hvor Ribe Jernindustri til gengæld skulle flytte til en 70.000 kvm stor grund i industrikvarteret i Ribe Nord.

Det samlede areal for Jernstøberiet Ribe er ifølge projektets helhedsplan hele 80.000 kvm med flere forskellige typer af beboelse, karréer, haver, vandrestier, beplantning, dagligvareforretning med mere, og bag det store projekt, som der har været stor rift om i forhold til at blive skrevet op til en ejendom, står Esbjerg Kommune, Realdania og Ribe Jernindustri.

Det er direktør for Teknik og Miljø i Esbjerg Kommune, Hans Kjær, der er formand for styregruppen bag projektet, men da JydskeVestkysten fanger Hans Kjær på telefonen fredag middag var han endnu ikke informeret omkring situationen på Ribe Jernindustri, hvorfor han heller ikke havde nogen kommentarer til projekt Jernstøberiet Ribe.

- Det er selvfølgelig en meget beklagelig situation, men det er endnu alt for tidligt at sige, hvad der kommer til at ske omkring hele projektet Jernstøberiet Ribe, siger Hans Kjær.