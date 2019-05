Udviklingsplanen for Esbjergs ghetto ser ud til at få vidtrækkende konsekvenser. Ikke kun for beboerne på Stengårdsvej, men også for beboerne i de 96 ungdomsboliger, der ligger på Hedelundvej.

Aftalen betyder, at man udover at rive en række boligblokke ned og omlægge flere lejemål til studie- og ældreboliger, også planlægger at opføre 90 nye ungdomsboliger i området.

Lejekontrakten udløber

Nedrivningen skyldes, at boligerne er opført på kommunal grund. Ungdomsbo har indtil nu lejet grunden af Esbjerg Kommune, men lejekontrakten udløber i 2026, og man har ingen planer om at forlænge den. Derfor ville ungdomsboligerne i alle tilfælde udgå af markedet, oplyser Ungdomsbo.

- Der er tale om en række ungdomsboliger, som vi købte for mange år siden, og som nu er så nedslidte, at vi ikke kan blive ved med at vedligeholde dem. Derfor har det længe været planen, at afdelingen på sigt skulle nedlægges, men i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen for Stengårdsvej, gik det op for os, at det ville være en fordel at flytte dem i stedet, siger boligforeningens direktør Peter Sandager.