Studerende strømmer til: EASV kunne optage endnu flere

Paradoksalt at afvise ansøgere

Det glæder naturligvis rektor på EASV, Henrik Larsen, at akademiet fastholder sit optag fra 2018. Samtidig kan han dog ikke lade være med at ærgre sig over at måtte afvise ansøgere, som akademiet ellers har kapacitet til at optage, og som virksomhederne hungrer efter.

- Vi, og ikke mindst de studerende og virksomhederne i Syd- og Sønderjylland, bliver ligesom sidste år ramt af den såkaldte dimensionering, der lægger et loft over, hvor mange studerende vi må optage på vores videregående IT-uddannelser. Det skærer mig i hjertet at være nødt til at afvise ansøgere, som vi egentlig har plads til, og det skærer endnu dybere, fordi virksomhederne i høj grad har brug for deres arbejdskraft, siger rektor Henrik Larsen.

Dimensioneringen lægger også en begrænsning på erhvervsakademiets optag af internationale studerende, og det finder Henrik Larsen dybt paradoksalt.

- Flere og flere af vores internationale studerende vælger at tage praktik i Danmark og får også job her efter endt uddannelse. Dermed bidrager de både med tiltrængt og værdifuld arbejdskraft til områdets virksomheder og til samfundet som helhed. Men vi må desværre afvise mange af dem, konstaterer han.