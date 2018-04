Studerende hjælper Parkinson-ramte i Esbjerg

Esbjerg: Personer med Parkinson har i nogle uger deltaget i et specialeprojekt, hvor der er særlig fokus på at skabe et sjovt og aktivt rum, der hjælper personer med Parkinson. Projektet har til formål at hjælpe personer med Parkinson til at få sig rørt og skal give deltagerne et pusterum, hvor sygdommen træder i baggrunden. Projektet er søsat af Pernille Albrechtsen og Peter Buch Olesen. De har begge afsluttet bacheloren i Sociologi og Kulturanalyse og studerer nu kandidaten Cultural Sociology ved Syddansk Universitet i Esbjerg, hvor projektet skal være rammen om deres speciale. Pernille er derudover også deltidsinstruktør i Svømmestadion Danmark.

Projektet er støttet af Parkinsonforeningen Sydvestjyllands Kreds, hvor Grethe Hebo Jensen sidder som formand:

- Det er et virkeligt godt tiltag, som er meget vigtig for en patientforening som vores. Medlemmerne har ikke mange muligheder for at deltage i projekter som dette, og de bliver glade og glæden er vigtig, fordi glæde giver dopaminer, og netop dopamin er det stof, parkinsonpatienter mangler, udtaler Grethe Hebo Jensen i en pressemeddelelse.

Der er en helt særlig motivation bag Pernille Albrechtsens ønske om at undersøge lige præcis dette område nærmere:

- Min mor er ramt af Parkinson, så jeg har det tæt inde på livet.