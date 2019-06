Studerende giver overskud fra projekt til Recovery bulls

Et eksamensprojekt i eventmanagement gik så godt, at der blev overskud. Pengene giver de studerende fra Erhvervsakademi Sydvest videre til idrætsaktiviteter for socialt udsatte.

Esbjerg: Som led i et eksamensprojekt i eventmanagement holdt studerende på serviceøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi Sydvest i maj en havefest, som gav et overskud på 3.250 kroner. De penge har de studerende valgt at donere til foreningen Recovery Bulls, der hjælper udsatte i Esbjerg og omegn. Recovery Bulls tror på, at man gennem idrætsaktiviteter kan løfte livsglæden hos sociale udsatte. En holdning som mange af de studerende på serviceøkonomuddannelsen deler: - Vi synes, at Recovery Bulls er en forening, der gør et flot, godt og vigtigt stykke arbejde, siger Michelle Føns Staal som læser til serviceøkonom, i en pressemeddelelse fra EASV.

Vi synes, at Recovery Bulls er en forening, der gør et flot, godt og vigtigt stykke arbejde. Michelle Føns Staal

Glade modtagere Hos Recovery Bulls blev pengene forleden modtaget med taknemmelighed. - Det er en stor ære at blive tildelt denne donation. Ikke mindst fordi jeg ved, at det findes så mange andre gode foreninger og organisationer, som kunne være donationen værdig. Vi er glade for anerkendelsen - tusind tak, lød det fra stifter og direktør Even Ramsland. Udover overskuddet har de studerende bestemt at donere overskydende præmier fra havefestens tombola til Recovery Bulls, hvilket blandt andet omfatter en række drikkedunke, som nu kan bruges ved foreningens forskellige idrætsaktiviteter.