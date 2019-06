Studenterfest: Glæde for fuld udblæsning - i og uden for springvandet

Som traditionen foreskriver i Ribe fik den ikke for lidt, da hundredevis af nyudsprungne studenter dansede rundt om springvandet på Sct. Catharinæ Plads. Forinden tog de et par runder i hestevognene på Domkirkepladsen.

RIBE: De var sådan set ret disciplinerede, de smukke unge mennesker, som fredag eftermiddag på en solbeskinnet Sct. Catharinæ Plads i Ribe fejrede, at de er blevet studenter. I modsætning til tidligere år var der i år således ikke nogen, som tog bad i fuld figur i springvandet på pladsen. De unge, som sprang i springvandet, som i dagens anledning fik et stænk sæbe, nøjedes med at tage fodbad op til knæhøjde.

Humøret var i top hos de unge, og det samme var det hos forældre, bedsteforældre, søskende og andre pårørende, som knipsede løs med kameraer og mobiltelefoner på den fyldte plads, som i år var ekstra fyldt op, fordi katedralskolens hhx-elever også var en del af studenterfejringen i Ribe. Der var trængsel på pladsen.

Blandt eleverne, som fejrede huen var Malene Bruun fra Skærbæk, som havde sort hue på hovedet.

- Det er den klassiske studenterhue, og det skyldes at jeg har haft en studieretning med græsk og latin. Jeg overvejer også at læse græsk og latin på universitetet, fordi jeg måske gerne vil uddanne mig til arkæolog, fortæller Malene Bruun og føjer til, at hun har haft tre supergode år på Ribe Katedralskole.