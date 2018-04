Strikdesigner bag ny Ribe-plakat

Ribe: Når Marianne Østergaard får en god idé, så handler hun, og det gjorde hun tilbage i december, da hun på de sociale medier så et opslag af den danske grafiker, Jeanet Kristensen.

- Jeg kunne lide hendes streg, så jeg kontaktede hende og spurgte, om hun ikke kunne lave en Ribe-plakat. Det ville hun gerne, og så blev vi enige om et samarbejde, siger Marianne Østergaard og forklarer, at samarbejdet herefter lå stille indtil for en måned siden, hvor de to kvinder satte fart i detaljerne på den skønne plakat.

- Selvfølgelig skulle Domkirken være på. Det lykkedes også at få en stork med ligesom det var vigtigt for mig at få en Ribe-hund med på billedet, siger Marianne Østergaard, der selv har Ribe-hundene Olsen og Jensen, og i mange år har haft interesse i Ribes helt egen, unikke hunderace.

Torsdag eftermiddag ankom billederne, der fås i tre størrelser, og da JydskeVestkysten besøgte Marianne Østergaard i hendes butik på Torvet 10 blot en time senere, da bimlede og bamlede det allerede på Facebook og telefonen med folk, der gerne ville vide mere eller købe Ribeplakaten, der kun kan erhverves i hendes butik eller bestilles her, hvorefter den sendes ud med post.

- Da jeg er vild med jul, så er jeg ved at overtale Jeanet Kristensen til også at lave et julekort. Det bør vi have som Danmarks juleby nr. 1, siger Marianne Østergaard.