Streetfood er kommet for at blive i Esbjerg

At der fra politisk hold blev åbnet op for gadekøkkenernes indtog i Esbjerg, skyldes i høj grad David Apel (t.v.). Han har flere gange opfordret kommunen til at give det mobile gadesalg en chance, og sidste år lykkedes det. Siden har han turneret Esbjergs gader med sin Foodtruck "Fast & Healthy". Arkivfoto: André Thorup

Det er nu ved at være et år siden, at hjulene blev sat i bevægelse under det mobile gadesalg, og alt tyder på, at kaffe "to go" er kommet for at blive i Danmarks femte største by.

Esbjerg Kommune: Siden den 20. januar 2017 har kaffeknallerter og foodtrucks kunne slå sig ned i gader og stræder for at sælge kaffe, pandekager, is og andre godter til sultne forbipasserende. I alt ti sælgere har valgt at gøre brug af muligheden, og selv om der er plads til flere, er man i teknik & byggeudvalget godt tilfredse. - Jeg havde faktisk ikke troet, at der ville være så mange det første år. Det kan man jo kun glæde sig over. Ikke mindst fordi, det har været med til at skabe noget liv og stemning i bybilledet, eksempelvis ude ved Mennesket ved Havet, siger netop afgået udvalgsformand Anders Kronborg (S).

Hvad må der sælges? I Esbjerg Kommune er det tilladt at sælge varer, som "forsvinder ved forbrug". Det er for eksempel mad- og drikkevarer. Tobaksvarer, alkohol, sodavand, chokolade- og sukkervarer er dog undtaget.Der må desuden sælges såkaldte udvalgsvarer, som for eksempel tøj, sko, smykker, souvenirs og kort. Dog må der ikke sælges udvalgsvarer i bymidten og bydelscentre, med mindre der er tale om salg af varer, der relaterer sig til et arrangement af kortvarig karakter.



Der må ikke sælges serviceydelser som for eksempel cykellapning, massage, manicure, klipning, skopudsning med mere.



Vilkår for mobilt gadesalg i Esbjerg Kommune blev vedtaget 20. januar 2017.

Børnesygdomme Ordningen har dog ikke kunnet se sig fri for en lille smule startvanskeligheder. - Vi er ikke gået helt fri af børnesygdommene. Der være nogle ting, vi har skulle samle op på, erkender Anders Kronborg. På pladsen ved de hvide mænd har man måtte bede nogle af gadekøkkenerne om at indskrænke sig. En af gadesælgerne havde eksempelvis monteret en stor generator på en ekstern anhænger. Det betød, at gadesælgeren optog mere plads, end det var hensigten. Løsningen bliver, at man i 2018 kun giver tilladelse til én salgsenhed per gadekøkken for at undgå, at der opstilles løst udstyr ved siden af.

Vækstpotentiale Selv om man fra kommunalt hold er tilfreds med 10 tilladelser, spiller Esbjerg stadig i lilleput-ligaen i forhold til Danmarks to største byer. I 2017 er der givet cirka 40 tilladelser til mobilt gadesalg i Aarhus, mens København tager føringen med cirka 600 tilladelser. Ordningen i Esbjerg er dog stadig ny, og det danske sommervejr har ikke været så godt som håbet. Derfor håber og tror Anders Kronborg også, at der i 2018 vil komme endnu flere mobile gadekøkkener til Esbjerg. - Det er ikke fordi, jeg tror, det eksploderer, men mon ikke der kommer lidt flere spillere ind på markedet i 2018. Uanset krydser jeg dog fingre for, at der vil være en variation i udbuddet, så der ikke kun er store foodtrucks, men også små kaffebiler og ladcykler rundt omkring i bybilledet, siger han.