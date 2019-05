Street Food ændrer holdopstillingen: To åbner og to lukker

Der er ny mad på vej til Street Food Esbjergs menukort. Fredag åbner en syrisk madbod, og endnu et køkken er ifølge Streetfood-direktøren på vej. De to nye madboder erstatter Crepes Hytten og Otto's.

Sham er den arabiske betegnelse for Damaskus, som er Syriens hovedstad. Bag køkkenet står 30-årige Hassan Chwikh. Han kommer fra Aleppo i Syrien, men flygtede i 2014 og endte i Danmark. Efter en tid på Sønderborg Asylcenter kom han til Esbjerg, hvor han har arbejdet som blandt andet gulvlægger. I Syrien arbejdede Hassan i familiens bageri, og han har altid elsket at lave mad og eksperimentere i køkkenet, beretter Søren Gaj Nielsen, direktør for Street Food Esbjerg.

To ind - to ud

De to nye køkkener erstatter den franske madbod Crepes Hytten og den tyrkiske madbod Otto's.

- Street Food er ikke en statisk størrelse. Det har aldrig været meningen, at vores køkkener skulle være permanente. Idéen med det her koncept er jo netop, at vi er en gastronomisk legeplads, hvor man kan prøve forskellige idéer af uden selv at skulle ud og investere alt hvad man ejer i lokaler, køkkenfaciliteter og personale. Når man eksperimenterer, er det kun naturligt, at nogle idéer må droppes. Derfor er det også helt forventeligt, at der er udskiftninger, har Søren Gaj Nielsen udtalt til JydskeVestkysten.