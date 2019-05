Stort vælgermøde med toppolitikere

Ribe: Venstre i Esbjerg Kommune står bag et stort vælgermøde tirsdag den 28. maj, hvor en stribe toppolitikere sidder i panelet.

Det er JydskeVestkytens lokalredaktør, Christian Friis Hansen, der er ordstyrer, og deltagerne i vælgermødet er Venstres Ulla Tørnæs, Socialdemokraten Anders Kronborg, Susanne Dyreborg fra Dansk Folkeparti, Henrik Dahl fra Liberal Alliance, Henning Hyllested fra Enhedslisten og Pernille Vermund fra Nye Borgerlige.

Det er alle politikere, der stiller op i Esbjerg kommune. Venstre opfatter det som et upartisk møde, og arrangørerne håber derfor, at der kommer rigtig mange tilhørere.

- Vi vil gerne holde et vælgermøde for alle, hvor der er lagt op til, at vi får en rigtig god politisk debat om vores landsdel med emner, som interesserer de fremmødte. Vi har ikke sat konkrete emner op, så det er op til ordstyrer, lokalredaktør Christian Friis Hansen, og tilhørerne i salen at styre, hvad vi kommer til at snakke om, siger Anders Rohr Jørgensen fra Venstre i Esbjerg Kommune.