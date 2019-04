Esbjerg Planteskole oplevede i marts et større tyveri, som har frustreret ejeren i en sådan grad, at han nu har investeret i en ny sikrings- og overvågningsløsning, som skal forhindre nye tyverier fra forretningens store udendørsareal.

Esbjerg: Esbjerg Planteskole i Storegade forbereder sig så småt på det årligt tilbagevendende påske-rykind i næste uge. Her vil kunderne formentlig komme til at opleve et alarmsikringssystem med flere kameraer, projektører, sirener og højttalere placeret cirka tre meter over jorden.

Forklaringen er, at et større tyveri i marts har gjort det tydeligt for planteskole-ejerne, at noget skulle gøres for at undgå en gentagelse. Det er ikke, fordi det er første gang, Esbjerg Planteskole har oplevet tyveri, men omfanget og de økonomiske konsekvenser har nu fået planteskolens ejere til at investere i en ny sikrings- og overvågningsløsning, hedder det i en pressemeddelelse.

- Det er altid et trist syn at møde på arbejde dagen efter et tyveri, men vi vil gerne undgå dette i fremtiden, hvorfor vi har søgt vidt og bredt efter en sikrings- og overvågningsløsning, der kunne opfylde vores behov væsentlig bedre end hidtil, fortæller Lars Nielsen, der ejer Esbjerg Planteskole sammen med hustruen Birgitte Nielsen.