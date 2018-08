Stort set politisk opbakning til hotel-ophold

Medlemmer af økonomiudvalget finder det - på én undtagelse nær - i orden at bruge 100.000 kroner på et budgetseminar på Hotel Legoland.

Esbjerg Kommune: Efter tre år, hvor byrådet har holdt beskedne budgetseminar på Esbjerg Rådhus, rykker de 31 byrådsmedlemmer og ni-ti embedsmænd i år helt ud af kommunen til Hotel Legoland i Billund for at få en to-dages gennemgang af de budgetmæssige udfordringer forud for de kommende, politiske forhandlinger.

Det koster anslået 100.000 kroner, og det er helt i sin orden, mener et flertal i økonomiudvalget:

Socialdemokratiets gruppeformand, Søren Heide Lambertsen:

- Jeg mener, at der netop i år er en idé i det, fordi det er et nyt byråd. Hvis vi bliver i Esbjerg, er der en tendens til, at folk forsvinder i alle retninger umiddelbart efter den tekniske gennemgang af budgettet. Det nye byråd har, må man sige, haft nogle hektiske, første seks måneder, så jeg tror, der er behov for, at vi bliver rystet lidt sammen og kommer lidt tættere på hinanden. Desuden er der mange nye byrådsmedlemmer, der måske lige skal bruge lidt mere tid på at finde ud af, hvordan sådan et budget hænger sammen, siger socialdemokraten.

SFs gruppeformand, Diana Mose Olsen, er på linje. Hun mener, at det er godt givet ud i det første år af det nye byråds levetid:

- Der vil blive et længere program, for det er nødvendigt at bruge mere tid på de enkelte emner, når der er så mange, der for første gang skal have en gennemgang af det kommunale budget. Og set i lyset af, hvordan vi fungerer sammen, er det nok fornuftigt, at vi lærer hinanden bedre at kende, siger hun tørt.