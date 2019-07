Stort rederi i Esbjerg udvider forretningen

- Vi har de senere år føjet nye services til med god succes - ofte i samarbejde med kunderne eller andre interessenter. Vi ser et fortsat behov i vores industrier for innovation, og nu koncentreres og styrkes den indsats med en dedikeret forretningsudvikler. Jeg forventer, at det vil udvide paletten og sikre endnu tættere kundesamarbejde.

Har bred erfaring

Det er Flemming Hjorth, der får titlen Head of Business Development, New Services, og dermed får til opgave at stå for udviklingen af de nye forretningsgrene, der vil bestå af nye servicekoncepter til både de eksisterende og nye kunder i Esvagt.

- Esvagt har en stærk tradition for konstant fornyelse og udvikling i tæt dialog med kundernes behov og efterspørgsel, og der er potentiale til at udvikle det yderligere. Vi skal sikre, at kunderne får mest mulig værdi ud af at vælge Esvagt, blandt andet ved at udbygge og udvikle de serviceopgaver, vores skibe kan tilbyde, siger Flemming Hjorth.

Med erfaringer fra A2Sea, Ørsted og C-Bed, hvor han har arbejdet med forretningsudvikling, tiltræder han nu i Esvagt og ser mange muligheder for at udvikle på de løsninger, som Esvagt allerede tilbyder:

- Der er et stort potentiale i at udvikle charteren og benytte skibet til flere opgaver. Det kan eksempelvis være inspektioner af turbiner og vinger, droneinspektioner på ubemandede satellitter, eller ROV-undersøgelser af kabler og rør. Vi skal udnytte vores tilstedeværelse i vindparkerne og på oliefelterne endnu bedre. Fleksibilitet og timing er nøgleord for de fleste, og det kan vi i høj grad levere, siger Flemming Hjorth.