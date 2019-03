Stort offshoreselskab i Esbjerg vender underskud til overskud

Digitalisering og en ny organisation er nogle af årsagerne til, at NorSea, tidligere Danbor, igen kan se sorte tal på bundlinjen bare et år efter, at virksomheden leverede sit dårligste resultat nogensinde.

- Vi er kommet langt med implementeringen af digitalisering og LEAN, hvor vi skaber mere værdi med de samme ressourcer. Vi er tilbage på sporet igen, og vi kan igen fremvise en sund virksomhed, hvor vi har mulighed for at vækste yderligere med de samme ressourcer. Derfor er vores regnskab tilfredsstillende, og vi forventer en fortsat positiv udvikling, hvor vi også bygger videre på de fordele, der er ved at være en del af en stor koncern med tilstedeværelse i mange lande og havne. På IT-området har vi allerede rykket os meget, men der er flere steder, hvor vi kan samarbejde på tværs af landegrænser, så vi kan levere de mest effektive og kosteffektive løsninger til et stadigt stigende antal kunder, forklarer administrerende direktør, Jesper Høj-Hansen, som også har de positive briller på, når han kigger frem i tiden.

Esbjerg: I det første år med Jesper Høj-Hansen i direktørstolen har NorSea vendt skuden, der året før sejlede ind i et historiske stort underskud på 34 millioner kroner. Det er nu vekslet til et mindre overskud på godt en millioner kroner, og en stor del af forklaringen på dette skal findes i en langt mere effektiviseret drift.

Ombygning forsinket

- Vi er kommet så langt, som vi er, fordi alle medarbejdere har været med til at yde en ekstraordinær indsats, så vi har været i stand til at sænke vores indirekte omkostninger med omkring 20 millioner kroner. Dermed har vi fundet det rette omkostningsniveau, og vi tror på fortsat moderat vækst i 2019, fordi vi kan se, at vore kunder værdsætter vores kosteffektive, innovative og sikkerhedsmæssige tilgang, forklarer Jesper Høj-Hansen blandt andet i pressemeddelelsen.

Han glæder sig til et andet højdepunkt i løbet af året.

- Inden længe er vi klar til at rykke ind i vores nyrenoverede domicil, NorSea House of Offshore Innovation, som godt nok er lidt forsinket, men hvor en stor del af vore lejere allerede er på plads. Det ser vi alle frem til, og det bliver fantastisk at rykke ind i et spændende miljø med naboer som Energy Innovation Cluster, DIS, Emerson og Total. Efterspørgslen har været overvældende i en tid, hvor det ellers ikke skorter på ledige kontorpladser i byen, men det skal vi kun være glade for. Vi er klar til at tage det næste skridt på en lang række områder, ligesom vi også kan glæde os over fremgang hos vores søsterselskab NSG Wind, så vi er inde i en god gænge, lyder det fra direktøren.

Det var i 2014, at A.P. Møller-Mærsk frasolgte Danbor til NorSea Group, som er ejet af norske Wilhelmsen-koncern.