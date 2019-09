Stort offshores-firmas britiske ledelse samles i Esbjerg

Hos NorSea tages endnu et skridt for at udnytte synergier på tværs af landegrænser, når baserne i skotske Aberdeen og Peterhead knyttes tættere til den danske afdeling. CEO Jesper Høj-Hansen får det regionale ansvar, mens Karen Russel bliver Country Manager for UK.

Esbjerg: Jesper Høj-Hansen blev forfremmet og placeret ved bordenden, da offshorekoncernen NorSea for halvanden år siden fritstillede hele topledelsen. Dengang meddelte John Stangeland, bestyrelsesformand i NorSea Group, at man ville gå efter at skabe en større sammenhæng på tværs af grænser for at effektivisere og udnytte kompetencer maksimalt. Selskabet iværksatte således sammen med topchef Jesper Høj-Hansen for et års tid siden en ny strategi, der skal udnytte tilstedeværelsen på tværs af landegrænser, og det næste skridt i den udvikling er nu et øget samspil mellem baserne i Esbjerg, Aberdeen og Peterhead, som fremover alle skal ledes fra det vestjyske. - Vi har i forvejen samlet mange tråde med vores moderselskab i Norge og shippinggiganten Wilhelmsen, der er en væsentlig del af vores ejerkreds. Nu giver det også mening, at indsatsen i UK samles under den danske ledelse, mens vi bibeholder de stærke kompetencer, vi har lokalt. I Danmark har vi gennem de seneste tre år arbejdet intensivt med indføring af LEAN, automatisering og kommet langt på vores digitale rejse, og vi tror på, at vi operationelt kan øge vores fælles styrke med en regional indsats på tværs af Nordsøen, siger Jesper Høj-Hansen, der fremover har ansvaret for både Danmark og UK.

Om NorSea NorSea Group i Danmark, tidligere Danbor, blev etableret I 1974. NorSea Group er Norges førende leverandør af baseoperationer og logistikydelser til offshoreindustrien.NorSea Group Denmark har hovedkontor i Esbjerg, hvor virksomheden driver Danmarks største supplybase.



NorSea Group er en del af norske Wilhelmsen-group med flere end 20.000 medarbejdere.

Gode ting på begge sider Han påpeger også, at netop samlingen af styrkerne konkret skal komme kunderne yderligere til gode. - Det er en spændende opgave, som jeg ydmygt tager på mig, og jeg glæder mig til, at møde nuværende og kommende kunder i UK samt at vi samler to personalegrupper og kulturer i forskellige lande under fælles fodslag. Vi vil tage alle de gode ting, som vi har gang i på begge sider af Nordsøen, så vore kunder oplever en one stop shop, der er den mest omkostningseffektive supply chain på tværs af Nordsøen. Her har vi et forspring, som vi hele tiden søger at udnytte optimalt, og der bruger vi både vores geografiske fordele og den digitale udvikling, fastslår Jesper Høj-Hansen, Han skal fremadrettet arbejde tæt sammen med den nye Country Manager Karen Russel, der bliver daglig leder af de skotske lokaliteter. Karen indgår nu i topledelsen i Danmark og Anders Aalund Olsen, Head of Logistics & Offshore Services, vil indtræde som bestyrelsesmedlem i NorSea UK.