Stort musikevent kommer til Ribes domkirkeplads i juni

Ribe: Fredag den 22. juni får Ribe by besøg af den store musikbegivenhed Skala Live, som afvikles på Domkirkepladsen.

Der er gratis musik til alle, og med fire stærke, danske musiknavne og et rigtig godt lokalt navn er der lagt op til, at de unge mennesker og alle andre musikinteresserede får en stor oplevelse.

Det bliver Hjalmer, Basim, Bro og Skinz, der kommer og spiller. Det er fire stærke navne, som virkelig appellerer til de musikglade mennesker.

Hos Ribe Handelsstandsforening, der har sørget for, at Skala Live kommer til Ribe, glæder man sig over, at det er lykkes at skabe det økonomiske fundament.

- Det er naturligvis ikke gratis at få så stor en begivenhed til byen, men vi har fået en meget stor støtte fra en række lokale virksomheder, og uden deres hjælp var det ikke muligt. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, som gik intenst ind i sagen, og via mange tilkendegivelser om støtte har vi altså sikret, at Skala Live kommer til Ribe, siger Claus Pedersen fra Ribe Handelsstandsforening.