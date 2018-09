Stort møbelhus lukker i Ribe

Ribes sidste møbelbutik, Idémøbler, lukker som led i, at kædens ledelse har valgt at satse på større byer. Den præcise dato for lukningen kendes endnu ikke.

Ribe: Møbelkæderne Ilva og Idémøbler skal fremover hænge endnu tættere sammen, om end de fysiske butikker stadig beholder hvert deres navn.

Sammenlægningen af de to kæder betyder, at man lukker afdelingerne i Ribe og Brørup samtidig med at marketing, koncept og butiksdrift bliver lagt sammen. Idémøblers hovedkontor oplyser i en pressemeddelelse, at beslutningen om at lægge kæderne sammen sker som reaktion på, at kæderne i flere år har haft underskud.

De 15 medarbejdere, der bliver berørt i Ribe og Brørup, vil alle blive tilbudt en ny stilling i Lars Larsen Group.

- Jeg er selvfølgelig utrolig ked af beslutningen. Men med forventning om, at det netop overståede regnskabsår ender med et underskud på omkring 100 millioner kroner, har jeg måttet træffe nogle nødvendige beslutninger. Til gengæld har vi her en fordel af at være en del af Lars Larsen Group, og jeg håber, at vi kan tilbyde mange af de afskedigede medarbejdere en stilling i et af de øvrige selskaber indenfor gruppen, siger Rami Jensen, der er administrerende direktør i IDdesign, i en pressemeddelelse

Sammenlægningen betyder, at 47 personer mister deres arbejde i IDdesign. De vil nu enten blive afskediget eller tilbudt arbejde andetsteds i Lars Larsen Group.