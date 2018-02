Stort klubhusprojekt i  EfB er sat på standby

EfB?s klubhus på Gl. Vardevej skal nu totalrenoveres, hvilket betyder, at den gamle plan om at opføre et nyt og større er sat på standby. Første afsnit af renoveringen er omklædningsrummene på den lange gang med fotos af kendte EfB?ere. Foto: Per Benny Paulsen

I stedet er håndværkerne nu gået i gang med en total renovering af det gamle klubhus. Det er et arbejde, som formentlig kommer til at strække sig over tre år, inddelt i etaper.

Esbjerg: EfB's planer om at opføre et nyt og større klubhus til omkring 20 millioner kroner på det sted, hvor det gamle klubhus ligger, er sat by standby. Planerne blev luftet for omkring otte år siden, men det hed også dengang, at projektet kun kunne gennemføres, hvis det blev støttet af flere fonde. Nu er håndværkerne så netop gået i gang med en total renovering af det gamle klubhus, og direktøren for Sport og Event Park Esbjerg, Niels Bækgård, oplyser, at prisen for renoveringen formentlig løber op i 2,5 millioner kroner, hvis der ikke kommer uforudsete udgifter. Det er Esbjerg Kommune, som ejer klubhuset, mens det er SEPE, som administrerer ejendommen, og som derfor afholder udgifterne til projektet. Renoveringen kommer nok til at foregå over tre år, idet klubhuset jo skal fungere, mens arbejdet står på. - Renoveringen kommer derfor til at foregå i etaper, hvor første afsnit bliver omklædningsrummene på den lange gang med billederne af nogle af EfBs' kendte spillere, mens anden afdeling bliver omklædningsrummene på den anden side af bygningen, hvor forvalterboligen i sin tid var, oplyser ingeniør og byggeleder Peter Ågård fra SEPE. Spillerne vil i mellemtiden kunne bruge Dokken til omklædning.

Generalforsamling Tirsdag den 27. februar klokken 19.00 holder EfB's amatørafdeling generalforsamling i klubhuset, hvor formanden, Søren Copsø, vil komme ind på renoveringen af klubhuset. Søren Copsø er ikke på valg. Det er til gengæld kassereren Carsten Thybo.