Stort fremmøde til Energinets sidste mastemøde i Ribe

Ribe: - Det vidner vel meget godt om, hvor mange mennesker, det her kommer til at ramme, sagde en af deltagerne ved infomødet, mens han betragtede, hvordan deltagere bare fortsatte med at strømme ind i Ribe Fritidscenters Hal 2 for at tage plads på en af de 400 opsatte stole, der slet ikke var nok onsdag aften.

Nogle havde været med til alle fire møder, mens det for andre var det første onsdag aften, men fælles for alle var at de oplevede, hvordan både Energinet og Miljøstyrelsen på bedste vis argumenterede for baggrunden i det 170 km lange masteprojekt.

Projektleder hos Energinet, Christian Jensen, lagde ud med tekniske forklaringer omkring mastetyper, elektrisk isolering og kompenserende kabellægning på udvalgte strækninger, hvilket blot medførte let hovedrysten i forsamlingen, og rystelserne fortsatte, da han fortalte, at det allerede var afklaret med ministeren, at linjeføringen ville bestå af op til 40 meter høje elmaster.

Efter den første time blev der givet los for spørgsmål fra salen, og så gik det ellers løs.

- I snakker så meget om at passe på fugle. Hvorfor ikke passe på os mennesker i stedet, lød et spørgsmål, mens flere havde følelsesladede spørgsmål om ejendomme, der mister værdi, og alt fra publikum blev mødt med klapsalver, mens der mod Energinet svar kun var hånlige grin eller larmende tavshed.

- I siger selv, at disse elmaster ikke er noget at råbe hurra for. Danmark er førende i grøn energi, så hvorfor skal vores måde at transportere energien på ikke være noget, vi kan råbe hurra for frem for at gå tilbage til en gammel måde, som man fjerner andre steder i Danmark, lød en kommentar, inden Energinet bød på afsluttende kaffe og kage.