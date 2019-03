Stort entreprenørfirma i Esbjerg får overskud i hård år

Ledelsen i Nembyg A/S fik sidste år investorer fra Esbjerg Brygge Invest med om bord, her på billedet repræsenteret ved direktør Kent Ernst Hansen , nummer to fra højre. Pressefoto

Nembyg A/S, der er et af Esbjergs største byggefirmaer med næsten 100 ansatte, realiserede sidste år et overskud på knap 12 millioner kroner før skat.

Esbjerg: Et af Esbjergs største entreprenørfirmaer NemByg A/S med hovedkontor i Tjæreborg har i sin netop offentliggjorte årsrapport realiseret et overskud før skat på 11,6 millioner kroner i 2018. Det lidt dårligere end overskuddet på 14,1 millioner kroner året før, men resultatet er endnu et solidt regnskab og betragtes som tilfredsstillende under de gældende markedsforhold, oplyser NemBygs ledelse. - Entreprenørmarkedet er hårdt, og vi er tilfredse med, at vi på den baggrund har kunnet fastholde en indtjening på et fornuftigt niveau. Der er pæn aktivitet i branchen, og vi mærker, at det bliver sværere at få kvalificerede håndværkere til opgaverne med den effekt på omkostninger, det medfører. Satsningen på høj kvalitet og arbejdsmiljø er ligeledes noget, vi tager på os. Som hoved- og totalentreprenør ved større projekter står vi med en betydelig risiko, som vi i kraft af effektiv projektering og byggestyring bestræber os på at afdække, siger administrerende direktør i NemByg, Karsten Larsen.

Vi har på nuværende tidspunkt en ordrebeholdning, der sikrer beskæftigelsen til ind i efteråret, og vi har en række interessante projekter i pipelinen, som vi håber at få mulighed for at deltage i. Karsten Larsen, administrerende direktør, Nembyg A/S

Projekter i pipelinen NemByg, der på mange måder har bygget en stor forretning op på resterne af M.T. Højgaard, er Esbjerg-områdets førende entreprenørvirksomhed og har i de senere år været inde i kraftig vækst. Inden for kort tid afleveres det hidtil største enkeltprojekt, biografen ved Broen Shoppingscenter. - Vi har på nuværende tidspunkt en ordrebeholdning, der sikrer beskæftigelsen til ind i efteråret, og vi har en række interessante projekter i pipelinen, som vi håber at få mulighed for at deltage i, siger Karsten Larsen. De to ejere, Jørgen Mathiasen og Jesper Holm Nielsen, styrkede 1. august 2018 ledelsen ved at ansætte Karsten Larsen som den første eksterne direktør. Han kom med en fortid i Stark-koncernen.

Ekstraordinært udbytte I slutningen af 2018 styrkede Nem Byg også det økonomiske fundament ved at invitere Esbjerg Brygge Invest A/S, ejet af en kreds af jyske erhvervsfolk, herunder lokale erhvervsfolk som Henning G. Kruse, kendt fra Esbjerg Oilfield Services og Esvagt A/S, fiskeskipper Arne Hounisen og Peter Kirk Larsen, Esbjerg, direktør og partner i advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius, ind som medejer med 49 procent af aktierne. Dermed er virksomheden ledelsesmæssigt og økonomisk rustet til at videreføre de senere års vækst. NemByg A/S beskæftiger cirka 90 egne medarbejdere og et stort antal hos underleverandører. Egenkapitalen i Nembyg A/S er med udgangen af regnskabsåret reduceret fra 30,3 til 34,3 millioner kroner. Det skyldes, at der er udloddet et ekstraordinært udbytte til ejerne på 15 millioner kroner.