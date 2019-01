Stort Bestseller-brand åbner butik i Ribe

Et af Bestseller-koncernens helt store tøjmærker til kvinder, Only, åbner en ny, stor butik i Ribe, hvor man netop nu søger en butikschef.

Ribe: Det er en af sværvægterne i den danske modebranche, der nu har besluttet sig for at slå dørene op til en ny butik i Ribe.

Det sker omkring 1. marts, når tøjbutikken Only rykker ind i Saltgade 6a i de lokaler, der tidligere husede legetøjsbutikken Tek2Toys.

Det bekræfter distriktschef hos i Only Stores Danmark, Gitte Kjerstein, og forklarer, at man ved et jobopslag netop nu søger det, de i stillingsopslaget kalder en udadvendt og serviceminded butikschef til vores nye ONLY-butik i Ribe.

- Vi glæder os til at flytte ind i slutningen af februar eller starten af marts i de lokaler i Saltgade, der står tomme netop nu, siger Gitte Kjerstein og forklarer, hvordan Only-kæden er i færd med at ekspandere i hele Danmark.

- Vi mener, at Ribe er stor nok til os, og vi vil gerne ligge i flere mindre byer. Det har vi god erfaring med, og vi tror på, at vi med vores stærke brand til unge piger kan få flere til at handle lokalt, så man dermed ikke behøver at tage turen til Esbjerg for at købe tøj, siger Gitte Kjerstein.

Only, der er en del af Bestseller-koncernen, har allerede to butikker i Esbjerg med en tredje på vej i Broen Shopping, og der er allerede nu interesse for at blive den nye butikschef i Ribe, der ifølge stillingsopslaget har tiltrædelse 15. februar.

- Vi har først lige slået stillingen op, men jeg har allerede booket det første møde i forhold til jobbet, så det går stærkt, siger Gitte Kjersing.

Only Stores Danmark tæller omkring 60 Only-butikker. Den 1. april sidste år var der blot 24 Only butikker i Danmark. På verdensplan findes der flere end 300 Only-butikker.