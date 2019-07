Storstilet Fanøprojekt er kommet i modvind

- Vi vil gerne være med til at udvikle formidlingsdelen af projektet, men placeringen af en bygning i det nationalt og internationalt beskyttede naturområde er meget problematisk og helt unødvendig. I Danmark har vi takket være fremsynede lovgivere hidtil undgået at forstyrre vores kyster med byggeri, hvilket er enestående i Europa, lyder det fra lokalforeningen.

Men ikke alle deler deres begejstring. Planerne om bygge Lycium ind i klitterne ved Fanø Bad har fået Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling på Fanø til at klodse bremsen. Selvom foreningen bakker op om den del, der går på at formidle Fanøs naturrigdomme, så er foreningen langt fra begejstret for idéen om at etablere et beton-byggeri i klitlandskabet.

Ved præsentationen af projektet var Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn tilstede for at give byrådets velsignelse. Også Nationalpark Vadehavet er glade for projektet, som formand Janne Liburd har kaldt for en "fantastisk indgang til Vadehavets geologi".

Sådan spørger Danmarks Naturfredningsforening på Fanø om det nye projekt, der skal stå for fremtidens naturformidling på den naturrige vesterhavsø. Bag Lycium står den 74-årige Højesteretsadvokat Steen Lassen fra København, der har stærke familierødder til Fanø Bad. Til at stå for den arkitektoniske udformning af projektet har Steen Lassen fået ingen ringere end Bjarke Ingels med på idéen - stjernearkitekten, der er berømt for blandt andet VM-husene i København og Tirpitz-museet i Blåvand.

Fanø: Handler det om at få en stjernearkitekt til at bygge en betonbygning i yderste klitrække eller at etablere højkvalitets naturformidling på Fanø?

Placeringen er afgørende

Danmarks Naturfredningsforening Fanø peger i stedet på, at de gerne så Lycium realiseret i centrum af Fanø Bad.

- Placeringen af en bygning i centerområdet kunne blive det midtpunkt for Fanø Bad, som kan løfte området. Lad arkitektfirmaets store kompetencer blive brugt til at bygge en smuk bygning, der kan løfte den proces, som Fanø Kommune og Realdania er begyndt på. Så slipper vi for, at projektet ødelægger den klitstruktur, som den er sat i verden for at formidle, siger lokalformand Britt Schak Hansen.

Den idé er projektets initiativtager, Steen Lassen, ikke med på. For ham er det helt afgørende, at Lycium kommer til at ligge i klitterne ved Fanø Bad.

- Det er afgørende for projektet og naturformidlingen, at Lycium placeres i klitterne ved Fanø Bad, fordi Bjarke Ingels arkitektur gør Lycium til en del af naturen, hvorfor det ikke ville give mening at placere det et andet sted. For ellers kan man lave ligeså godt foretage naturformidlingen fra centrum af Fanø Bad, som man kan fra eksempelvis Odense eller København, siger Steen Lassen.

Han fremhæver også, at Lycium vil være til glæde for naturen, selvom det 1000 kvadratmeter store formidlingssted skal bygges ind i klitterne.

- Lige nu ser stedet ikke særlig godt ud, og det er en del af planerne, at Lycium skal bygges som en del af klitterne i beton, som er et naturmateriale, hvor Fanø-sand kan indgå. Jeg har dog stor respekt for Naturfredningsforeningens tanker om naturen, og når vi indgår en dialog med dem om projektet, er jeg sikker på, at vi kan blive enige, da det er til glæde for naturen, siger Steen Lassen.