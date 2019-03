Mandø Brugs skulle søndag have fejret 100 års jubilæet ved en stor fest. Men festen fremrykkes fra søndag til lørdag, fordi højvandet gør det umuligt at køre fra fastlandet til Mandø på søndag.

MANDØ: På Mandø er borgerne vant til, at vejrets luner i høj grad er bestemmende for mulighederne for at komme til og fra øen i Vadehavet. Således også i den kommende weekend, hvor Brugsen på Mandø havde planlagt en stor fest for sit 100 års jubilæum til at finde sted på jubilæumsdagen, søndag den 17. marts.

- Men vi er nødt til at rykke festen til lørdag, fordi der bliver storm og højvande søndag. Så her bliver det ikke muligt at køre til og fra øen, fortæller Ellen Christensen, som bestyrer Brugsen på Mandø.

Ellen Christensen fortæller, at de havde planer om at udskyde festen til en senere weekend, men det blev droppet, da det lam, som skal bruges som helstegt lam til festen var slagtet.

- Derfor holder vi festen lørdag, og her kan man uden problemer køre til og fra Mandø mellem klokken 13.30 og 18.30, fortæller Ellen Christensen.