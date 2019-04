Storkesøen har næsten femdoblet omsætningen

RIBE: Knud Erik Chrestensen foretrækker at udtrykke sig forsigtigt - på vestjysk.

- Skal vi ikke sige det sådan, at det går ret godt. Så har jeg ikke overdrevet, siger han med et skævt smil. Han sætter ikke tal på, men konstaterer, at siden dengang den 1. januar 2013, hvor de var to par, som i fællesskab overtog Storkesøen ved Ribe, er omsætningen steget 4,5 gange.

Nu er de tre ejere, som hver ejer en tredjedel af selskabet bag Storkesøen.

Knud Erik Chrestensen og hans samlever, Lise Agger samt Anette Kirkegaard. Derudover har de yderligere en fuldtidsansat medarbejder på lønningslisten, og de har seks medarbejdere svarende til halvanden fuldtidsstilling til rengøring af hytter, huse og lejligheder samt en medarbejder ansat i et flexjob.

Og antallet af bookinger fortæller, at de sådan set godt kan udvide endnu mere.