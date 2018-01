Storkesøen får nye feriehuse og mere grund

Ribe: Storkesøen har hidtil haft ti hektar, hvoraf fire af dem består af søer. Men efter købet af grunden på Haulundvej 162, som ligger på hjørnet af indkørslen til Storkesøen, råder man nu over en halv hektar mere.

- Grunden er mere end 5000 kvadratmeter, og den har længe været en hæmsko for os. Den er ikke pæn, og med købet vil vi nu få ryddet grunden, så man til sommer vil kunne se hele vejen ind til vores grønne receptionsbygning, siger Knud Erik Chrestensen, der er en af de fire ejere af Storkesøen.

Så når tilladelsen er i hus, vil de eksisterende bygninger blive fjernet, og i stedet vil det komme beplantning og mere kuperet terræn.

- Vi kigger mod fremtiden, når vi køber denne grund. Det har været meget vigtigt for os at købe grunden, for på sigt skal vi måske bruge den til flere feriehytter, hvis der fortsat er stigende efterspørgsel, siger en anden af ejerne, Lise Agger.

Og faktisk har de fire ejere allerede en idé om, hvilke feriehytter, der skal være på den nye grund. Man har nemlig indkøbt fire nye hytter på hver 44 kvadratmeter, hvor to af dem skal erstatte to af de eksisterende hvide feriehytter, mens de to andre nye hytter skal supplere dem, der allerede står der.

- De nye hytter er af en rigtig god kvalitet, og de ligner nærmest et sommerhus indeni, forklarer Lise Agger.