Store prisstigninger: Bus- og togpriser på himmelfart

Når reformen er indført, vil rejsekort være den billigste billet, medmindre man er daglig pendler, eller der er specialtilbud. Det er et stort fremskridt i forhold til nu, hvor man skal forholde sig til både takstområdegrænser, forskellige zonesystemer og et hav af rabatter for at gennemskue, om man har den billigste billet, mener Carsten Hyldborg, talsmand for alle parterne i Takst Vest. Arkivfoto: Colourbox

Det bliver dyrere at vælge kollektiv transport. Fra søndag den 18. marts stiger prisen på en tur i de gule bybusser med op til 36 procent, mens det bliver op mod 65 procent dyrere at tage toget alt afhængig af, hvor ofte man rejser og på hvilke strækninger.

Esbjerg: En togtur fra Esbjerg til Ribe koster i dag 34 kroner med et rejsekort. Om to uger koster den samme rejse 45 kroner. Turen mellem Ribe og Bramming koster i dag 23 kroner med et rejsekort. Om to uger koster den 38 kroner. En bustur fra Esbjerg Banegård til Strandby Plads koster i dag 12,50 kroner med et rejsekort. Om to uger koster den 17 kroner. Det bliver konsekvensen af en historisk stor prisreform, som alle trafikselskaber og togoperatører vest for Storebælt står bag. Reformen, der udrulles søndag den 18. marts, skal rydde op i et ulogisk prishierarki, der har gjort det svært at gennemskue prisen på en rejse. På ni ud af ti rejser vil reformen medføre en prisforskel på højst to kroner, men for nogle bliver det alligevel væsentligt dyrere at hoppe om bord i tog og bus. Det gælder blandt andet esbjergenserne, der med prisstigninger på op mod 65 procent ser ud til at blive reformens helt store tabere. - Det er et mindretal af kunderne, som bliver ramt. I hele Vestdanmark vil 89 procent af kunderne opleve et prisfald eller en prisstigning på højest to kroner. I Sydtrafiks område alene er samme tal 94 procent, siger Carsten Hyldborg, direktør i FynBus og talsmand for alle parterne i Takst Vest, som omfatter FynBus, Midttrafik, Nordjyllands Trafikselskab, DSB, Arriva og Sydtrafik.

Reformen Den kollektive trafik vest for Storebælt består i dag af fire takstzoner, der adskiller Fyn og Jylland, og dertil kommer ti forskellige lokale takstområder, der zigzagger sig igennem landskabet.Resultatet af denne inddeling af den kollektive trafik med DSB, Arriva, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus og Nordjyllands Trafikselskabs som operatører er forvirrende for den almindelige bruger af tog eller bus. Det har blandt andre DI, Dansk Erhverv, Forbrugerombudsmanden og Rigsrevisionen kritiseret.



Derfor har de seks tog- og trafikselskaber i Jylland og på Fyn nu forsøgt at finde frem til en fælles ændring af pris- og zonesystemet. Reformen træder i kraft søndag den 18. marts og når reformen er indført, vil rejsekort være den billigste billet, medmindre man er daglig pendler, eller der er specialtilbud. Til sammenligning skal man i dag forholde sig til både takstområdegrænser, forskellige zonesystemer og en række rabatter for at gennemskue, om man har den billigste billet.

Nyt rabatsystem Derfor mener han også, at reformen kan kaldes en succes. - Vi kommer fra et system, hvor det kan koste én pris at køre fire zoner i én retning og en helt anden pris at køre fire zoner i en anden retning. Og nogle gange er rejsekort det billigste valg, andre gange er det en enkeltbillet. Med reformen bliver det hele mere simpelt og gennemskueligt, siger Carsten Hyldborg. Han understreger desuden, at udgangspunktet for reformen er, at trafikselskaberne hverken skal tjene eller tabe penge. Ændringerne i takstsystemet kommer derfor ikke til at betyde prisstigninger for kunderne samlet set, da reformen er provenu-neutral. At man i Esbjerg alligevel skal betale mere, skyldes en ændring i Sydtrafiks rabatsystem.

Jo flere rejser desto billigere Før har man som kunde i Sydtrafik fået en fast rabatsats på rejsekortet på 43 procent i forhold til enkeltbilletten i busserne, men det ændres nu til mængderabat. Det betyder, at rejsen bliver billigere, jo oftere du rejser. - Kunderne får stadig rabat på rejsekortet i forhold til enkeltbilletten, men de får også mængderabat efter det antal rejser, de rejser. Rejser kunderne ikke så ofte, så bliver rabatten mindre end i dag, og rejser de mere end 16 gange på en måned, er prisen den samme som i dag eller lavere, siger Jesper Lunau, presseansvarlig ved Sydtrafik. Han tilføjer desuden, at Sydtrafiks kunder fra start vil blive placeret på det rette rabattrin. Man starter ikke "forfra". - Det sker ud fra antal rejser og rejsemønstre i januar, februar og marts, siger Jesper Lunau.