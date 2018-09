Store planer for udvidelse af Danhostel Ribe

Ribe: Igennem de seneste otte år har der været planer om en udvidelse af Danhostel i Ribe, men det har hidtil ikke kunnet finansieres. Man vil gerne have plads til godt 100 flere overnattende gæster

I stedet for at arbejde videre med de planer, der var lagt for udvidelsen, har man nu fået Vandkunsten til at tegne et nyt projekt.

- Vi tænker simpelthen vandrerhjemmet og Ribehallen med ind i byudviklingsprojektet omkring Ribe Jernindustri, som jo er vores nærmeste nabo. Da Vandkunsten vandt arkitektkonkurrencen, valgte vi at bringe os selv i spil og blive en del af deres projekt. Vi bad Vandkunsten om at komme med et oplæg, der passer ind i det, de allerede har tegnet til Ribe Jernindustri, siger formanden for Ribe Fritidscenter og Svømmebad, Carsten Lund.

- Danhostel er Danmarks største udbyder af overnatninger til lejrskoler, og vi mangler plads til de mange gæster. Udvidelsen er derfor utrolig vigtig for os, og vi mangler også plads til spisende gæster, og derfor skal vi have udvidelsen gennemført og gerne så hurtig som muligt.

Vandkunstens oplæg omhandler blandt andet, at Ribehallen omdannes til Forsamlingshallen med flere aktivitetsmuligheder, og så vil vi kunne tilbyder ferielejligheder med fantastisk udsigt og i en højere kvalitet, så vi tager et step op.

Planen indeholder også en glas-tilbygning i den ene ende af Ribehallen, hvor der skal være en restaurant.

- Vi har jo ikke pengene til projektet, men vi håber at kunne skaffe finansieringen indenfor en overskuelig fremtid. Det er planen, at udvidelsen skal kunne gennemføres i flere etaper, og det vigtigste er ferielejlighederne, for det er jo det, vi lever af.