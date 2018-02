Store lastbiler blæser forbi: Tjæreborgs forældre tør ikke længere tage cyklen

På Brovej er der hverken anlagt cykelsti eller fortorv. Derfor må personbiler og lastbiler ofte trække ud midt på kørebanen for at komme udenom cyklister og fodgængere. Værst står det til om morgenen, hvor trafikken ofte er tæt. Derfor er Thea Liboriussen (billedet), mor til to og medlem af forældrerådet, begyndt at tage bilen, når børnene skal hentes og bringes. Foto: Dorthe Lodberg

Kombinationen af små trafikanter, store lastbiler og smalle veje skaber bekymring blandt forældre i Tjæreborg. Flere end 300 har skrevet under på, at der er brug for bedre adgangsforhold til den nye institution på Ejlif Kroagers Vej.

Esbjerg: Selv om der er næsten 170 børn tilknyttet den nye institution i Tjæreborg, kan antallet af forældre der tager cyklen, når byens mindste skal hentes og bringes, snart tælles på en hånd. Adgangsforholdene til den nye institution er alt for farlige, lyder forklaringen. Derfor har forældrerådet fra den nye institution Energien startet en underskriftindsamling, og indtil videre har over 300 forældre skrevet under på en opfordring til Esbjerg Kommune om at sikre bedre adgangsforhold. Tidligere kunne børn fra hele Tjæreborg ellers færdes sikkert på fortov og cykelsti til Børnehusene, men med åbningen af den nye institution ved Ejlif Kroagers Vej skal børn og forældre fra både den østlige og nordvestlige del af Tjæreborg i stedet ud på smalle og tungt trafikerede veje uden fortove eller cykelstier. - Som forholdene er i dag, er vi nødt til at færdes side om side med tunge køretøjer. Derfor er vi mange, der føler os nødsaget til at starte bilen, når børnene skal hentes og bringes, forklarer Thea Liboriussen, mor til to og medlem af forældrerådet.

Der er cirka en kilometer mellem de to huse, men når vi skal have børnene med frem og tilbage, bruger vi vores bus. Flere af pædagogerne tør simpelthen ikke at gå med børnene på strækningen. Hanne Ulsøe, pædagogisk leder i Børnehusene Tjæreborg.

Forældrene i Tjæreborg er ikke alene I Bryndum har forældrene til skolebørn på Bryndum Skole været i gang med et lignende tiltag. Her har over 300 forældre sat deres underskrifter på en skrivelse, som de håber vil få politikerne i Esbjerg Byråd til hurtigst muligt at prioritere midler til anlæggelse af 400 meter cykelsti langs Bryndumvej. Derudover har man i mange år også ønsket, at der blev gjort noget ved krydset ved Bryndumvej/Tarp Byvej ved Tarp Bageri. Her håber forældrene, at man kan løse problemet ved at lysregulere krydset.

Pædagogerne foretrækker bussen Det er ikke kun forældrene, der er utrygge. Pædagogerne er det også. - Børnehusene i Tjæreborg er samlet i to forskellige huse. Der er cirka en kilometer mellem de to huse, men når vi skal have børnene med frem og tilbage, bruger vi vores bus. Flere af pædagogerne tør simpelthen ikke at gå med børnene på strækningen, fortæller Hanne Ulsøe, pædagogisk leder. Derfor forlanger forældrene nu at der etableres en dobbeltrettet cykelsti langs Hulvej og Brovej eller en stitunnel under jernbanen for enden af Østerkrog.

"Noget af det værste, jeg har set" Forældrerådet bakkes op af Anne Marie Geisler Andersen, byrådsmedlem for De Radikale. Hun brugte ved seneste byrådsmøde forholdene i Tjæreborg som eksempel på, at der er behov for at sikre bedre skoleveje i hele kommunen. - Adgangsforholdene ude ved Tjæreborg er noget af det værste, jeg har set. Jeg stod på Brovej i ti minutter og oplevede flere tunge køretøjer komme faretruende tæt på både fodgængere, cyklister og barnevogne, siger Anne Marie Geisler Andersen, der blev bekendt med sagen under valgkampen i november.