Store firmaer spejder efter nye olieaktiviteter i Nordsøen

Siden da har der dog ikke været meget aktivitet fra Ineos' side overhovedet, forklarer John Sørensen til netmediet. Samtidig har han set et "nogenlunde stabilt niveau" fra Total, der dog primært dækker over almindelige drift og vedligeholdelse.

I dag er prisen for en tønde olie kravlet over 70 dollar, men trods en høj oliepris og travlhed i Danmarks nabolande er der næsten ingen aktivitet i den danske del af Nordsøen, fortæller to af Esbjergs største leverandører til olieindustrien til netmediet ShippingWatch.

Esbjerg: Da olieprisen styrtdykkede i efteråret 2014 og efterfølgende indtog et meget lavt permanent leje i godt og vel to år, led Esbjergs virksomheder i olieindustrien. De måtte skære hårdt i omkostningerne og gode folk blev afskediget i bunker.

Frygt for fremtiden

- Men jeg frygter lidt for fremtiden, fordi når Tyra bliver lukket ned om ikke så længe, så er der en hel del felter, som ikke er i drift længere. Og så ved jeg godt, at det nye Tyra skal bygges op, men både ingeniørarbejdet og det fysiske arbejde bliver jo lavet i Fjernøsten, siger John Sørensen.

Tendensen er ganske enkelt, at de store operatører vender ryggen til Nordsøen og i stedet kigger til andre steder i verden, hvor det et mere rentabelt at producere olien. I yderste konsekvens kan det betyde, at virksomhederne skal afskedige folk, hvis ikke man finder andre måder at beskæftige dem.

Her satser både Semco Maritime og Rambøll i stigende grad på aktivitet fra vedvarende energi, heriblandt havvind, som en måde at sikre arbejdspladser og omsætning.

- Det er i hvert fald ikke den danske olie og gas, der holder os i gang, siger John Sørensen.