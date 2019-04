Store dele af Esbjergs midtby afspærret efter bombealarm

- I en sådan situation afspærrer vi i en sikkerhedsafstand på 100 meter, indtil situationen er afklaret, og det betød således også, at Frodesgade blev spærret for trafik, mens vi ventede på, at EOD'erne kom frem, fortæller Peder Jessen.

Attrap

Ammunitionsrydningstjenesten ankom til politigården, og bomberobotten Rullemarie destruerede den mulige bombe, der dog viste sig at være en ganske ufarlig attrap.

Klokken 05.00 blev afspærringen ophævet igen, og folkene fra EOD kunne sætte kursen mod Skive igen, mens trafikken i den indre by i Esbjerg fandt tilbage til normalen efter fire timers afspærring på grund af den mulige bombe på politigården.

- Manden, der kom for at aflevere æsken, er 30 år og fra Esbjerg, og han virkede meget forvirret i situationen. Han var ikke på nogen måde truende i sin opførsel eller fremfærd, så han er ikke blevet sigtet for noget. Han forklarede, at der var tale om en hjemmelavet bombe, men at det ikke var ham selv, der havde lavet den. Han skulle angiveligt have fået den af en anden person, som han ikke har fortalt, hvem er. Vi skal have en snak med ham igen for at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen, siger Peder Jessen.