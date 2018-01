Storbørnehave opføres under påbud fra Arbejdstilsynet

Byggeriet af Esbjergs nye storbørnehave, Vognsbøl Børnehus, er ikke kun forsinket. Byggeriet sker også under forhold, der har fået Arbejdstilsynet til at skride til handling. Arkivfoto

Esbjerg: Byggeriet af Vognsbøl Børnehus er forsinket på grund af regn, og nogle af de involverede entreprenører ser til tilsynladende stort på sikkerheden i et forsøg på at nå færdige med byggeriet i en fart. Arbejdstilsynet besøgte byggeriet 3. januar og gav flere såkaldte strakspåbud til tre af de entreprenører, der arbejder på at færdiggøre byggeriet af Esbjergs nye storbørnehave. Nogle af disse påbud handler om, at der var byggerod på fælles adgangsveje og dermed risiko for fald- og snubleulykker. Andre handler om, at der ved lægning af fliser blev arbejdet med maskiner, der har dieselmotorer, hvis dampe kan være kræftfremkaldende. De tre entreprenører, der har fået strakspåbud, har alle efterfølgende skrevet til Arbejdstilsynet med besked om, at de kritiserede forhold nu er rettet op.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at de påbud, der er givet, udelukkende gælder håndværkerne. Det har intet med børnene at gøre.

Vognsbøl Børnehus Vognsbøl Børnehus hører under opskrivningsdistriktet Spangsbjerg/Boldesager og har kapacitet til i alt 75 børn i alderen 0-2 år og 180 børn i alderen 3-5 år.



Vognsbøl Børnehus erstatter Tovværkets Børnegård og Midtbyens Børnehave.



Byggeriet/Udvidelsen af Vognsbøl Børnehus skulle oprindelig være færdig ved årsskiftet, men voldsomme regnmængder sidste år har forsinket byggeriet, der nu først ventes færdigt i starten af februar eller midt i februar.



Børn og personale rykkede ind i de nye lokaler kort efter nytår, da lejeaftaler i de institutioner, der er lagt sammen, var opsagt.

Kommunen beklager Esbjerg Kommune er bygherre på opførelsen af Vognsbøl Børnehus, og ejendomschef Carsten Schlein beklager situationen. Han siger: - Det er vigtigt for mig at understrege, at de påbud, der er givet, udelukkende gælder håndværkerne. Det har intet med børnene at gøre. Der er styr på sikkerheden dér, hvor de er. Når sikkerheden hos entreprenørerne ikke har været i orden, skyldes det, at byggeriet er forsinket på grund af regn. Alt kører på fuldt tryk, og i kampens hede har det knebet med at overholde reglerne for sikkerhed. Det er selvfølgelig ikke godt nok, og det kan jeg kun beklage.

Bekymrede forældre Pædagoger i Vognsbøl Børnehus sørger for, at ingen børn færdes på byggepladsen. Alligevel skaber Arbejdstilsynets påbud bekymring hos forældre til børn i institutionen, blandt andet hos Nicolai Nørgaard, far til to døtre i Vognsbøl Børnehus. Han siger: - Det kan godt være, at de ting, Arbejdstilsynet har påpeget, efterfølgende er bragt i orden, men jeg kan altså ikke undgå at tænke på, at sikkerheden måske også har haltet, før Arbejdstilsynet kom på besøg. Reelt udvider man en eksisterende institution og hvad med sikkerheden tidligere i byggeriet, mens børnene rendte rundt? Alene oplysningen om, at der er brugt maskiner, som kan være kræftfremkaldende, bekymrer mig. Områdeleder Helle Rohde oplyser, at der på intet tidspunkt har været børn inde i den bygning, hvor Arbejdstilsynet har observeret, at der blev kørt med maskiner med dieseloliedampe, der kan være kræftfremkaldende. Hun oplyser også, at der nu er sat et hegn op ud til byggepladsen med to håndtag i, hvilket betyder, at intet barn vil kunne skaffe sig adgang dertil.