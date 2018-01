Stor uenighed på Fanø: Byråd fastsætter vederlag til udvalgsformand

Ved mandagens byrådsmøde blev det besluttet, at formanden for såkaldte §17, stk. 4-udvalg fremover kan hæve, hvad der svarer til knap 75.000 kroner om året. Det er en urimelig prioritering af skattekroner, mener de konservative, Fanø Lokalliste og SF.

FANØ: Fremover skal formanden for de midlertidige §17, stk. 4-udvalg have et vederlag, der svarer til 10 % af borgmesterens løn, altså lidt under 75.000 kroner om året. Det blev besluttet på mandagens byrådsmøde på Fanø Rådhus, hvor Alternativet, Venstre, Socialdemokratiet og Miljølisten, med seks stemmer mod fem, stemte for.

Tidligere er det blevet besluttet fra gang til gang, om der skulle gives vederlag. Men i forbindelse med oprettelsen af et midlertidigt udvalg, der skal tage var for energiplanlægning og klimatilpasning, har man altså besluttet, at formandsposten skal honoreres. Det mener Det Konservative Folkepartis Christian Lorenzen ikke er en fair måde at prioritere skattekroner.

- Vi mener ikke, at det er en rimelig måde at bruge skattekroner på. Vi ved endnu ikke, hvilke opgaver og hvilket arbejdspres, der ligger i udvalget. Vi kender ikke sammensætningen af udvalget, og desuden findes der flere organer, man kan sammenligne med udvalget, hvor der ikke gives vederlag, siger han og nævner Grønt råd som et eksempel. Han sætter desuden spørgsmålstegn ved konstitueringsgruppens bevæggrunde for at gennemføre forslaget.

- Det virker som et forsøg på at begunstige en person. Vi ved intet om udvalget. Kun at formanden skal være Niels Heinel, og at han skal belønnes med cirka 75.000 kroner årligt. Det er, efter vores overbevisning, dårlig stil.