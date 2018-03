Stor søgning til ungdomsuddannelser i Ribe

RIBE: Torsdag fik rektor på Ribe Katedralskole, Kristian Bennike, det officielle dokument med stempel og andre formalia fra Undervisningsministeriet, som bekræfter at Ribes to store ungdomsuddannelser - Ribe Katedralskole og Handelsgymnasiet - er fusioneret. Og fredag kunne rektor så med smil på læben offentliggøre ansøgertallene til de fire forskellige uddannelsesretninger på den fusionerede katedralskole.

I det nye skoleår, som starter i august starter eleverne på den fusionerede Ribe Katedralskole på de to nuværende adresser: handelsgymnasiet på Skyttevej og Katedralskolen i Puggaardsgade. Men i løbet af de kommende ni måneder skal der ske en større ombygning af Katedralskolen i Ribes centrum og fra 1. januar 2019 rykker alle eleverne fra de to gymnasier så sammen i de ny- og ombyggede lokaler i Puggaardsgade.

Usikkerhed

- Jeg er meget glad for, at de unge har taget det samlede tilbud på Ribe Katedralskole til sig. Det seneste år har vi arbejdet på fusionen mellem Handelsgymnasiet og Katedralskolen, og i sådan en proces vil der altid være en vis usikkerhed. Derfor er det fantastisk at konstatere, at det vi hele tiden har troet på, også giver god mening hos de unge mennesker, siger Kristian Bennike. Han tager ansøgertallene til ungdomsuddannelserne som et udtryk for, at intentionen med fusionen er rigtig.

På den fusionerede katedralskole kan de unge i fremtiden tage de tre gymnasiale uddannelser stx, hhx og HF, men også de merkantile erhvervsuddannelser eud og eux.

- Erhvervsuddannelserne er nye for os, men de medarbejdere fra Handelsgymnnasiet Ribe, som i forbindelse med fusionen flytter med ind på katedralskolen, ved jo alt om hvordan de uddannelser er skruet sammen. Så jeg er helt tryg ved, at byens erhvervsliv i fremtiden kan få elever fra lokalområdet til butik, handel og kontor, siger Kristian Bennike.

- Jeg er meget stolt over, at så mange unge mennesker søger vores skole, og jeg ved at lærerne fra både Handelsgymnasiet og Katedralskole glæder sig til at byde dem velkommen til august, lyder det fra rektoren.