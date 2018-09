Stor politiaktion i Esbjerg: Bandeopgør med skyderi og vild bilkørsel

En kvinde der gik på fortovet på Ulvevej med sit lille barn, blev søndag aften vidne til et voldsomt optrin.

Tre biler i høj, høj fart kørte ind i hinanden hen ad Ulvevej, og kvinden var bange for, at hun og hendes barn ville blive ramt.

Forinden var de tre biler ankommet, og et andet øjenvidne har fortalt, at nogle steg ud og nogle blev i bilen, og at der blev affyret skud i det, der lignede et bandeopgør.

Kort efter kørte de fra stedet i høj fart og passerede altså kvinden og barnet under deres hasarderede kørsel fra stedet.

Politiet er talstærkt til stede i området og har spærret af-

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger er mindst en person anholdt, men det vil politiet ikke bekræfte.