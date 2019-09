Stor opbakning til Nordsøbadet på Fanø

Fanø: Der bliver tale om en økonomisk håndsrækning på 15.000 kroner, men nok så vigtig er den moralske støtte, der kan aflæses i stemmeafgivningen til Sol og Strands Lokale Håndsrækning.

70 procent at de afgivne stemmer landede hos støtteforeningen bag Nordsøbadet, der har været ude af drift siden 2012. Ønsket er at få det genåbnet til glæde for såvel feriegæster som lokale, der i dag må til Esbjerg, hvis de eksempelvis vil gå til svømmeundervisning.

Formanden glæder sig over støtten på den 15.000 kroner, men han glæder sig da også endnu mere over, at godt 70 procent af sommerhusejerne har stemt på Nordsøbadet.

- Det er et skulderklap, som kan medvirke til at gøre vejen frem en anelse lettere. Opbakningen fra sommerhusejerne kan måske resultere i, at de i stigende grad vil benytte sig af at tegne folkeaktier, siger Jens Porsgaard.

Det vil koste otte millioner kroner at få Nordsøbadet i drift igen, og det er realistisk at nå det mål, mener Jens Porsgaard. Foreløbig har støtteforeningen formået at indsamle knap 600.000 kroner.

- Til en start er håbet, at vi kan indsamle i alt en million kroner, og når den milepæl er nået, vil vi, udover fortsat at tegne folkeaktier og lave indsamlinger og så videre, ansøge større fonde såsom RealDania og Lokale og Anlægsfonden, som kun støtter, hvis der er lokal opbakning, fortæller Jens Porsgaard i en pressemeddelelse fra Sol og Strand.

Bureauchef hos Sol og Strand Feriehusudlejning A/S, Kent Nymark glæder siger over, at han i år har fået muligheden for at uddele penge til lokale initiativer.

- Det er helt i overensstemmelse med, at Sol og Strand fremover er ejet af en fond, der støtter velgørende formål, siger Kent Nymark.