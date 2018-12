Stor nedgang i blinde alarmer fra Station Bramming

Bramming: De mange fortjenstmedaljer glimtede på de nystrøgne uniformer, da der blev sagt tak for et godt år ved nytårsparaden på Station Bramming fredag aften.

Traditionen tro samledes de frivillige brandfolk og Falck-reddere på stationen for at sige tak for i år med kransekage, taler og en efterfølgende god middag, og ifølge stationsleder Michael Friis var dette velfortjent.

- I skal alle sammen have en kæmpe tak og stor ros for jeres indsats. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer, sagde Michael Friis, der så ud som om han gik ud af sit manuskript, da han af hjertet sagde tak til alle for deres sammenhold, entusiasme, omgangstonen og den opbakning, der er til hinanden.

Michael Friis forklarede, hvordan man fra Station Bramming havde haft 73 udrykninger i 2018 mod 79 i 2017. Af de 73 var der blandt andet ni forureninger, fem bilbrande og syv bygningsbrande. Derudover var man ude til syv trafikulykker, hvoraf en havde dødelig udgang for en ung mand på Kirkebrovej, der 24. april mistede livet.

Stationslederen kunne desuden konstatere en nedgang på hele 30 procent i blinde alarmer, idet man havde 27 i 2018 mod 40 i 2017, ligesom man også måtte rykke ud til ni naturbrande.

- Det skyldes primært den tørre sommer, men vi har heldigvis været forskånet for de store naturbrande, som nogen af vores naboer har været tynget af, sagde Michael Friis og forklarede, hvordan sommerens forbud mod åben ild havde hjulpet til med dette.

Også beredskabschef hos Sydvestjysk Brandvæsen, Jens Mølgaard, og driftsleder hos Falck, Leif Erichsen, holdt taler, og fælles for aftenens taler var, at der lød en stor tak til de frivillige brand- og Falckfolks arbejdspladser for at lade dem få fri i tide og utide, ligesom der blev sagt hjerteligt tak for lån til de frivilliges familier, når de skal yde deres store indsats.