Stor legetøjsbutik flytter fra Ribe til Bramming

- Det har været sjovt og lærerigt at drive forretning i Ribe, og vi er mægtig glade for den personlige kontakt og opbakning, vi har fået fra så mange af byens borgere. Vi har siden starten indskudt midler i butikken hver måned, men må desværre konstatere, at der trods dette ikke har været fremdrift. Derfor flytter vi nu butikken til Bramming, hvor der ikke er andre forhandlere, der har legetøj, siger Ulrik Darling Larsen og afslører, at den nye butik i Bramming er planlagt til at slå dørene op i Storegade 1. oktober, hvor Røde Kors tidligere havde butik.

- Vi startede vores butik fordi vi mente, byen havde brug for en legetøjsbutik. Da vi flyttede til Saltgade var vi klar over, at det ville blive svært at få det til at løbe rundt med en legetøjsbutik alene, og derfor tilføjede vi legerum, brætspilscafé og rollespil som supplement, siger Ulrik Darling Larsen og forklarer, at de er glade for at have skabt et sted, hvor generationer kan mødes over spil, leg og socialt samvær.

Selv om butikken ændrer navn, vil man stadig kunne købe legetøj på deres webshop, der stadig går under navnet tek2toys.dk. Bor man mellem Ribe og Bramming kan man bestille varer online, som Mette og Ulrik Darling Larsen så leverer til døren.Man kan også følge med i butikkens mange arrangementer under playmore.dk på facebook. Playmore i Bramming vil kvadratmetermæssigt være endnu større end den nuværende legetøjsbutik i Ribe.

Nyt navn

Med flytningen skifter butikken samtidig navn til Playmore, ligesom den fremover vil blive en kombination af is- og legetøjsbutik. Parret er kede af, at de må dreje nøglen i Ribe, men begge er de så begejstrede for spil, leg og læring som kreativt element i hverdagen, at de ikke bare lukker ned, og de håber, at de kan nå at se mange af kunderne, inden de flytter.

- Vi har da haft tanken om at lave noget helt andet, men vi er blevet enige om, at vi ikke bare vil give op. Vi kan mærke behovet er der, for der er rigtig mange familier, der kommer her, siger Mette Darling Larsen og forklarer den rørende historie om, hvordan de netop har haft besøg af to tysk familier, der havde planlagt deres sommerferie i Danmark efter Tek2Toys. De skulle til København, i Legoland og i Tek2Toys, fordi de var så begejstrede for butikkens koncept, som de havde besøgt året inden, og netop glæden ved leg og læring tager de med til Bramming.

- Vi har spurgt os frem i Bramming og tror på, at byen og oplandet vil bakke op om en legetøjsbutik. Samtidig har vi også erfaret, at der ikke er en iscafé i byen, så derfor vil vi også tilbyde ægte italiensk is i butikken, siger Mette Darling Larsen, der ser frem til at møde folk i Bramming.

- Drivet for os er at inspirere børn og unge til at interessere sig for kreativitet, teknik og naturvidenskab, og vi tror på, at dette bedst gøres gennem leg og spil, siger de nye butiksejere i Bramming.