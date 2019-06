Stor investering: Esbjerg Havn udvider med 40.000 kvadratmeter

Bestyrelsen på Esbjerg Havn har besluttet at anlægge en ny multiterminal på 40.000 kvadratmeter i Østhavnen for at imødekomme øget efterspørgsel på arealer til opbevaring og udskibning af gods. Terminalen forventes færdig i udgangen af året.

- Vi oplever øget efterspørgsel på arealer til opbevaring og afskibning af gods, biler, containere og komponenter til vindmølleindustrien. Det behov ønsker vi at imødekomme med den nye terminal, som skal give vores kunder de bedst mulige betingelser for at drive og udvikle deres forretning, siger Dennis Jul Pedersen, havnedirektør på Esbjerg Havn.

Esbjerg Havn er Danmarks største havn ved Nordsøen. Esbjerg Havn er den primære service- og forsyningshavn til den danske olie- og gasindustri og et nordeuropæisk knudepunkt for godstransport, herunder særligt RoRo-transport (transport af gods på trailere, der rulles af og på skibene).Samtidig er Esbjerg Havn europæisk markedsleder, når det gælder håndtering og udskibning af vindmøller. Mere end fire femtedele af den nuværende havvindkapacitet, der er installeret i Europa, er udskibet fra Esbjerg Havn. Esbjerg Havn huser flere end 200 virksomheder, som tilsammen beskæftiger over 10.000 medarbejdere. Virksomhederne danner sammen en fuld forsyningskæde til offshore- og energiindustrien.

Forventning til søvejenes popularitet

Esbjerg Havn håndterede 4,4 millioner ton gods sidste år og er et knudepunkt for RoRo-trafikken (trailere på hjul, red.) med seks faste liner services og forbindelser til flere end 25 havne. Samtidig er Esbjerg Danmarks største knudepunkt for bilimport. I Europa produceres hvert år 19,6 millioner biler og udviklingen går i retning af, at flere og flere af dem oplagres i havnene, hvor de også afskibes fra. Samme udvikling er i gang inden for trailertrafik, hvor mere og mere gods transporteres via søvejen.

- Søvejen bliver i stigende grad konkurrencedygtig i forhold til vejtransport, fordi omkostningerne er faldet, blandt andet fordi, at skibene bliver større. Samtidig er der generelt fokus på at flytte mere af trafikken i Europa fra vej til hav for at afhjælpe trængselsproblemerne på motorvejene. Derfor tror vi på, at den positive udvikling fortsætter og giver nye muligheder for vores kunder, som vi skal gøre det muligt for dem at indfri, siger Dennis Jul Pedersen.