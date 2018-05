Stor international offshore-konference kommer til Esbjerg

Esbjerg: Offshoreindustrien i Esbjerg bliver også bemærket ude i den store verden. Så meget, at man faktisk nu er lykkedes med at trække en stor konference til byen, hvor mellem 60 og 80 forskere og industrifolk fra hele verden mødes.

Det er Aalborg Universitet, der i samarbejde med Inspiring Denmark har haft held med at tiltrække konferencen til Esbjerg, der forløber over tre dage fra den 30. maj til den 1. juni.

- Det var helt oplagt at forsøge at få værtskabet for IFAC-konferencen, der matcher både Esbjergs og Aalborg Universitets styrkepositioner. Et stærkt samspil mellem by, forskning og erhverv er ofte et afgørende element, når værtsbyer skal vælges, siger Morten Olstrup, Project Manager hos Inspiring Denmark, der har samarbejdet med Aalborg Universitet om konferencen.

Konferencen hedder IFAC Automatic Offshore Oil and Gas Production, og det er en konference, som bliver afholdt hvert tredje år. Den første fandt sted i Norge i 2012, i 2015 var det i Brasilien, og nu er turen altså kommet til Esbjerg.

Konferencen vil finde sted på Aalborg Universitet i Esbjerg, og som navnet måske antyder, vil fokus være på oplæg, præsentationer og diskussion af emner inden for automatisering, robot- og optimeringsteknologi på offshore olie- og gasområdet.

- Det er utroligt vigtigt at mødes fysisk og udveksle viden og idéer. Samtidig er det en god måde for Aalborg Universitet at promovere vores navn og vores forskning og Esbjerg som by og på den måde forstærke det omdømme, vi allerede har internationalt, siger Zhenyu Yang, der er lektor på Aalborg Universitet i Esbjerg, og som står bag konferencen.