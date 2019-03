Stor international interesse for Esbjerg Fuzztival

Fuzztival så dagens lys i Byparken i Esbjerg 2018 som et gratisarrangement.I år gentages festivalen for den skramlede rock med forvrængede guitarer men flytter på Huset i Finsensgade. Her er der 16 bands på plakaten, heraf spille de fire gratis koncerter i et telt ved Huset, mens de 12 øvrige spiller på scenen i Huset. Festivalen finder sted den 10. og 11. maj.

Opsang til esbjergenserne

Esbjerg Fuzztival har kun 150 billetter til salg til koncerterne på Huset, og arrangørerne håber, at de kan være med til at ændre lidt på kulturen hos potentielle festivalgæster i byen.

- I Esbjerg har kulturen længe været, at man lige ser tiden an, og ofte først får købt sin billet på dagen eller lige op til koncerten. Det gør det svært for bookere og spillesteder at operere i byen og rigtigt tage chancer med nyt indhold. Det vil vi gerne gøre noget ved, og hvis vi kan vise Esbjerg, at man altså skal sørge for at købe billet i god tid hvis man skal med fremover, så kan det være, at det på sigt kan lede til en kulturforandring, der også kan komme andre til gode i byen, siger Thomas Bonde Sørensen, en af initiativtagerne til festivalen med ansvar for økonomi og byudvikling.

Den store interesse udenbys og internationale interesse for Fuzztival har lagt så meget pres på hotellerne i Esbjerg, at de sidste gæster kan få svært ved at finde et værelse, og det har fået arrangørerne til at gøre sig tanker og overvejelser om eventuel camping i forbindelse med festivalen i fremtiden.