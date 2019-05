Stor interesse for luksusboliger i Esbjergs grønne hjerte: Penthouse til otte millioner solgt

Om Lysningen

Lysningen består af 63 ejerlejligheder fordelt på to bygninger på 14 og 9 etager beliggende ved Spangsbjerg Kirkevej nær Nørreskoven, Dyrehaven og Vognsbølparken. Afstanden til Esbjergs centrum er cirka to kilometer.Lejlighederne har et BBR-areal på 135, 153 og 164 kvadratmeter, penthouses på de to øverste etager i hver bygning er på 165, 186 og 204 kvadratmeter. Alle lejligheder har store terrasser. Det samlede etageareal er på 9.738 kvadratmeter.



Mellem de to bygninger er en p-kælder, og under hver bygning er en kælder med individuelle depotrum. I den ene kælder indrettes et fælles aktivitetsrum med adgang til tekøkken og toilet. Adgangen til kælderniveauet foregår via en rampe udstyret med rullegitter og adgangskontrol.



Byggeriet udføres i fagentrepriser af overvejende lokale byggefirmaer, og det forventes at være klar til indflytning i andet kvartal 2020.