Stor interesse for ingeniøruddannelse i Esbjerg

Esbjerg: Over 300 gæster valgte forleden at deltage i Åbent Hus på Aalborg Universitet Esbjerg. Det var 11 procent flere end sidste år. Gæsterne dækkede over den 14 årige folkeskoleelev, der allerede nu var opsat på, at han ville læse til ingeniør til et par ældre herrer, der benyttede lejligheden til at se, hvordan AAU Esbjerg havde udviklet sig, fra dengang de selv gik på det daværende Esbjerg Teknikum. Størstedelen var dog unge uddannelsessøgende og deres pårørende, som kom for at se universitetet og høre mere om de forskellige ingeniøruddannelser og om, hvordan det er at læse på AAU Esbjerg. Traditionen tro var det åbent i alle campus' laboratorier, hvor studerende viste nogle af de ting frem, de arbejder med til daglig. Et andet tilløbsstykke var AAU Esbjergs ølbryggeri, hvor de to ph.d.-studerende Tobias B. Pedersen og Mikkel R. Nielsen havde gang i et bryg på det professionelle 45 liters anlæg, som AAU i sin tid overtog fra Carlsberg.

- Det er normalt kemistuderende på 5. semester, der arbejder i bryggeriet, så alle får lejlighed til at komme herned i løbet af deres bachelor, forklarede Tobias B. Pedersen.