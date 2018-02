Omfattende byggeprojekt med retablering af 350 år gammel facade samt ny port på ejendom på Mellemdammen i Ribes gågade vækker stor lokal opmærksomhed. For ejerne er arbejdet blevet en del mere omfattende end de havde regnet med, da de købte bygningen for halvandet år siden.

- Vi har bevaret de gamle stolper, og generelt bevaret så meget som muligt af de gamle materialer, som vi blive brugt i den nye port, siger Charlotte Bladt-Hansen og forklarer, hvordan hele facaden ud mod gågaden bliver bygget op med nye egetræsstolper og opsprossede vinduer samt tre nye, billedhuggede knægte af Bernd Hobohm, og at to spor i bordursten vil føre ned til den smukke have langs Ribe Å.

Ribe: En ældre herre står med hænderne på ryggen og betragter nysgerrigt håndværkerne, mens de borer, banker, skovler og graver foran Mellemdammen 18 i Ribes gågade. En kvinde spørger, om Parmos delikatesseforretning så er lukket, nu hvor alt er dækket af træplader ud mod gaden, og alle, der passerer bygningen på en helt almindelig, kold tirsdag, har enten et spørgsmål, kigger nysgerrigt eller fortæller venner og familie om arbejdet, fordi de tidligere har fået fortalt, hvorfor der er et stort hul ned til den bagvedliggende have med pavillionen ud mod andeøerne i Ribe Å.

Oprindelsen

Siden parret overtog bygningen for halvandet år siden er det gået stærkt.

De har brugt omkring et år på at søge tilladelser, og de har hjulpet med at finde et nyt lokale til den restaurant, der lå der, hvor den nye port ligger. De har søgt fonde, besøgt konservator for at få lavet farveundersøgelser og fundet den rette restaureringsarkitekt i Steffen M. Søndergaard, som de løbende er i kontakt med og sender fotos til i takt med, at håndværkerne river den gamle facade ned. Dermed kan arkitekten se, hvilke muligheder, der fremadrettet er for arbejdet, siger Charlotte Bladt-Hansen og forklarer, hvordan meget i arbejdet er uforudsigeligt.

- Det har været hårdt arbejde, for der er hele tiden ting, der overrasker, og som der skal tages stilling til. Det har været et stort detektivarbejde at finde frem til noget af husets oprindelse, men her har jeg fået god hjælp, siger hun og uddyber, hvordan blandt andet direktør i Andelskassen i Ribe, Torben Hestehave, har været behjælpelig med gamle Ribe-billeder ligesom Thomas Nielsen, der blandt andet står bag facebooksiden Ribe, har hjulpet med materialer samt startet en fundraising for at hjælpe med det milliondyre projekt.

- Vi gør primært dette, fordi vi mener huset fortjener at få sin sjæl tilbage. Vi vidste nok ikke helt, hvad vi gik i gang med, da vi købte huset, men selv om vi kommer til at sætte penge til på projektet, så gør vi det også for byens skyld og håber, det vil give et løft til forskønnelsen af Ribe, siger Charlotte Bladt-Hansen og forklarer, at hele projektet aldrig var blevet til noget, hvis ikke Parmo Pedersen havde været med fra dag 1.

- Han har været fantastisk og villig hele vejen igennem. Han var den første, vi spurgte, og hans svar var et klart ja, for som han sagde, så var det jo det, han altid havde ønsket sig, siger Charlotte Bladt-Hansen og understreger, at Parmos butik holder åbent som vanligt gennem hele byggeperioden.