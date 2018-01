Stor interesse for boligforenings nye lejligheder i Vægtergade

Tina Ehmsen fra Boligkontoret Danmark havde hele eftermiddagen travlt med at uddele materiale omkring de 11 nye lejligheder til de mange besøgende, der på dagen havde muligheden for at blive skrevet op til en af de resterende fem legligheder i Vægtergade. Foto: André Thorup

Flere hundrede nysgerrige mødte frem i Vægtergade torsdag eftermiddag for at få et kig ind i Ribe Boligforenings 11 nyrenoverede lejligheder, hvor de første beboere kan flytte ind 1. februar.

Ribe: Der var på forhånd afsat 6 af de i alt 11 nyrenoverede lejligheder, der er i Ribe Boligforenings historiske bygning i Vægtergade i Ribe. Det betød, at der torsdag eftermiddag var mulighed for at blive skrevet op til de fem sidste, og allerede da den første halve time af Åbent Hus-arrangeret var gået, havde mere end ti interesserede borger skrevet sig op. Dette tal steg ganske betragteligt i løbet af arrangementets to timer, og de lejligheder, man på dagen havde åbnet for besøgende, var ganske enkelt proppet med gæster, der iført blå plasticposer på fødderne vimsede over de nye gulve. Det var både unge og gamle, en bagerjomfru, tidligere direktører og politikere, og selv Jehovas Vidner dukkede op på den røde løber, der førte fra Vægtergade ind til baggården, hvor et stort festtelt var sat op i dagens anledning. Alle talte de om, hvor en dejlig gård og nogle dejlige lejligheder, man havde fået ud af anstrengelserne. - Vi havde regnet med mellem 50 og 150. Jeg tror der er mere end det dobbelte, men der har generelt været rigtig stor interesse omkring byggeriet af lejlighederne, sagde formand for Ribe Boligforening, Jens Hunderup, efter han havde hørt borgmester Jesper Frost Rasmussen holde indvielsestale med et stort tillykke til Ribe Boligforening, til beboerne og til hele kvarteret omkring Vægtergade.