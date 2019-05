Stor interesse for Ribes første Smag Festival

Som en del af det årlige Ribe By Night blev der onsdag for første gang afholdt Smag Festival i Ribe. Hotdogværksted, ginskole, isworkshop, foredrag, madboder og masser af udstillere gav tilsammen et frisk, kulinarisk pust over Ribes gader og stræder, selvom der var skønhedsfejl.

Ribe: Mange i og omkring Ribe havde på forhånd været skeptiske omkring, hvorvidt det i Vestjylland kunne lade sig gøre at gennemføre et så stort projekt, som den første udgave af Smag Festival viste sig at blive.

Salget af billetter til de mange workshops som blandt andet "Den Perfekte Gourmethotdog", "Lær at lave is", "Øl & Chokolade", "Planteskolen" og "Den Vildeste madlavningsworkshop" havde i ugerne op til Smag gået lidt trægt, men stadig flere meldte sig til i de sidste dage, så det kun var ganske få af den lange række af events, der måtte aflyses.

- Det er virkelig et flot program, de har stablet på benene, og det er godt for Ribe og for hele området, hvis vi kan få denne festival op at stå, sagde Knud Hjortlund Hansen fra fødevarenetværket Sydvestjyske Smagsoplevelser, der har været med til at støtte økonomisk op omkring Smag.

Knud Hjortlund Hansen var en af mange gæster, der fulgte interesseret med i workshoppen på Domkirkepladsen med Thomas Laursen, hvor deltagerne først havde været i marsken og sanke planter, hvorefter de blev tilberedt sammen med blandt andet østers, rejer og lam.