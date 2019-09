Stor flygtningeudstilling kommer til Esbjerg

Esbjergenserne får mulighed for at få sat ord og ansigter på ti lokale flygtninge og 100 fra andre dele af landet, når den store udstilling "100 procent fremmed?" kommer til byen.

Fra den 20. september til den 9. oktober er turen kommet til Esbjerg, hvor byens borgere kan besøge udstillingen på plænen foran Huset ved siden af Hovedbiblioteket i Nørregade. Statistisk repræsenterer "100 % Fremmed?" de 161.000 mennesker, som i de seneste 60 år har fået asyl i Danmark. For hver person indeholder udstillingen fotoportrætter og interviews med personlige historier, og i Esbjerg kan udstillingens publikum desuden komme tættere på Esbjergs ti største flygtningegrupper, som de ti lokale portrætter tegner et billede af.

Esbjerg: I løbet af 2018 og 2019 rejser kunstprojektet "100 % Fremmed?" rundt til 20 danske byer med 100 portrætter af tidligere flygtninge, som har fået asyl i Danmark. I hver by bliver udstillingen udvidet med 10 portrætter af lokale tidligere flygtninge.

Ord og ansigter på

Bag kunstprojektet står Metropolis - Københavns Internationale Teater, og udstillingen kommer til Esbjerg i et samarbejde med Esbjerg Kommune.

Kommunens skoleelever får mulighed for at møde en række af de tidligere flygtninge i et spændende skoleforløb.

Ifølge formanden for Kultur & Fritidsudvalget, May-Britt Andrea Andersen (K), fungerer "100 % Fremmed?" som et talerør for en gruppe af mennesker, hvis historie og skæbne de færreste kender til. - Udstillingen udvider vores verdensbillede og opdaterer vores viden om Danmark med nuancerede og mangfoldige fortællinger om danskere med en baggrund som flygtninge. Vi får sat ord og ansigter på vores medborgere på en personlig og nærværende måde, siger May-Britt Andrea Andersen i en pressemeddelelse om udstillingen.