Stor fiskekoncern skal fyre flere ansatte i Esbjerg og Thyborøn

TripleNine forventer at reducere antallet af medarbejdere i Danmark med omkring 37 stillinger, heraf ventes 13-17 stillinger ud af 53 stillinger at forsvinde i Esbjerg.

Esbjerg: Fiskemelsfabrikken TripleNine med hovedsæde i Esbjerg står foran en fyringsrunde.

Det meddeler selskabets danske koncerndirektør, Jes Bjerregaard. Han forventer, at selskabet i løbet af denne måned skal reducere antallet af medarbejdere i Danmark med cirka 37, hvoraf 13-17 stillinger bliver fundet i Esbjerg. Tilpasningerne vil også ramme Thyborøn, hvor TripleNine har sin danske produktion af fiskemel og fiskeolie.

Virksomheden har ventet med at genbesætte ledige stillinger, og derfor kan antallet af opsigelser reduceres, men cirka 33 medarbejdere forventes at blive opsagt ved udgangen af september.

Fyringerne kommer i kølvandet på faldende kvoter på industrifisk, der giver færre råvarer på virksomheden.

- TripleNine Denmark A/S er, ligesom andre i branchen, udfordret af en faldende råvaretilgang. I 2020 er der faldende kvoter på blåhvilling og østersøbrisling, og vi forventer ikke markante stigninger på de lave kvoter fra 2019 på tobis og nordsøbrisling foreløbig. Vi befinder os i et stærkt konkurrencepræget marked som, for danske virksomheder i vores branche, er yderligere skærpet bl.a. på grund af, at den norske krone er blevet svækket med ca. 40 procent i forhold til den danske krone gennem de seneste 5 år. Derfor er der behov for en løbende effektivisering af vores virksomhed, hvor omkostningerne skal tilpasses fremtidens krav, oplyser Jes Bjerregaard, administrerende direktør i en pressemeddelelse, hvor han fortsætter:

- Med de aktuelle stillingsnedlæggelser vil vi nedbringe omkostningerne og effektivisere vores virksomhed, så vi er godt rustet til at klare os i den fremtidige konkurrencesituation. Men vi vil også i fremtiden have fokus på at effektivisere virksomheden på alle områder.