Stor begejstring for teaterprojekt på Ribe Kunstmuseum

Formand for Varde Sommerspil, Hans Kaarde Gundesen, har oplevet det tværkunstneriske projekt på Ribe Kunstmuseum, hvor teater Drakomir og kunstmuseet er gået sammen om et projekt, der har skabt stor begejstring både lokalt og hos Hans Kaarde Gundesen, der her fortæller om oplevelsen.

Fire sale, fire billeder, fire skuespillere og fire totalt og vidt forskellige fortællinger er det blevet til. Stemningen er næste rituel. Man ledes ind i det første rum og tager plads. En skuespiller begynder at fortælle om skyggen. Skyggen der ville æde og æde for til sidst at blive opløst til lys. På væggen hænger et billede af C.W. Eckersberg. Helle Højland, der fremfører en tekst af forfatteren Marie Bjørn, taler indadvendt og afdæmpet på en måde, så man nærmest blæses ud af rummet. Giver det mening?

Fredag 16. februar er sidste gang man har mulighed for at opleve det specielle teaterstykke, der er et samarbejde mellem Drakomir og kunstmuseet.

Klapsalver

Så hører man klapsalver rundt i huset.

De andre fortællinger er nået til vejs ende. Vores fortælling har kun nået et toppunkt. Helle Højland fanger sine tilskuere igen og fører os efter et minut eller to frem til det punkt, hvor vores bifald kan regne ned over skuespilleren, billedet, stemningen.

I det næste rum. Et fortællingsmættet billede af J.T. Lundbye står på staffeli i hjørnet af det rustrøde rum. Peter Brun begynder sin fortælling af Bjørn Ingolf Themsen. Vi er i billedet. Vi fornemmer afstumpetheden, skinsygen, hævnen på hende og hendes nye kærlighed. Selvom han står længst tilbage i skyggen med kutten oppe om ørerne, træder han med skuespilleren frem og vi er helt med og fuldt ud forstående, da manden i skyggen leger med kniven, der skal snitte hans elskedes og hendes bejlers hals.

Videre ind i det moderne gennembrud. Viggo Johansens skønne kaffepassiar. Hvad tænker de to kvinder på billedet. Det får vi snart at vide med Kurt Holger Juuls ord. Ulla Berling personificerer snart den ene, snart den anden. Tilbageblik over lange liv og hele tiden fortællingen om en fælles barndoms fascination - var de måske forelskede i den samme og fik i enden ingen? Det får vi ikke at vide, men to mennesker, der ikke ved om de skal holde af hinanden, - de er jo naboer og venner fra barndommen eller er det bare skæbnen, at de må affinde sig.