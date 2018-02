Stor Ribe-virksomhed tilbage på danske hænder

Efter mere end ti års kapitalfondsejerskab overtager en to danske forretningsfolk med mere end 20 års erfaring fra vindindustrien nu underleverandøren AH Industries fra tysk kapitalfond. Ny ejer forklarer, at man lukker virksomhedens hovedkontor i Vejle, hvilket er positivt for fremtiden i Ribe.

- I årenes løb har jeg arbejdet med AH Industries som kunde, leverandør og konkurrent, og jeg har stor respekt for firmaet. Jeg har ledt efter en aktiv investeringsmulighed, og AH Industries har et lovende udviklingspotentiale med ben i flere brancher. Jeg ser meget frem til at tilføre virksomheden et stærkt, privat ejer- og lederskab efter klassisk, dansk model, siger Kim Kronborg Christiansen, der tidligere har været administrerende direktør for Global Castings, Senior Vice President hos Vestas Manufacturing samt CTO for Brdr. Hartmann.

God signalværdi

Og Kim Kronborg Christiansen varsler ændringer for AH Industries.

- Nu skal vi lige bruge lidt tid på at finde os rigtigt til rette i virksomheden, men vores mål for Ribe er blandt andet, at vi får endnu mere at lave der, og at vi får fokus på det, vi er gode til. Jeg vil blive meget overrasket, hvis der kommer til at ske afskedigelser i Ribe, for vi har valgt at lukke AH Industries hovedkvarter i Vejle, da jeg ikke ser nogen grund til at være tre steder herhjemme. Dermed kommer jeg til at dele min tid mellem afdelingerne i Horsens og Ribe, og i det ligger der en god signalværdi set i forhold til fremtiden for Ribe, siger Kim Kronborg Christiansen.

Partneren Adrian Roy Willetts har kendskab til AH industries, fordi han har været Chief Sales Officer i Aurelius, og han ser AH Industries som en virksomhed med en unik, international position.

Aurelius købte AH Industries af den svenske kapitalfond Ratos kort før jul i 2016. Her lød prisen på 240 mio. kr. AH Industries realiserede ifølge årsregnskabet for 2016 et underskud på 17 mio. danske kroner ud af en toplinje på små 700 mio.