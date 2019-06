Stor Esbjerg-fabrik: Hunde vil heller ikke have fluer i maden

-Vi har fået en rigtig god og effektiv løsning, og så er det selvfølgelig et plus, at vi sparer energi. Samtidig - og det betyder faktisk også noget for os - er fluefangerne rigtig flot designet og pynter derfor godt, særligt på vores helt nye lager, siger Torben Jensen fra C&D Foods.

For at være helt på forkant teknologisk, har C&D Foods investeret i en ny serie fluefangere kaldet Lumnia. Denne type af fluefangere er ifølge pressemeddelelsen mere effektiv end andre fluefangere, og så tiltrækker den insekterne med energisparende LED-lys. Mens almindelige fluefangere bruger mellem 60 og 120 kilowatt i timen, bruger Lumnia kun 20-30 kilowatt i timen, oplyses det.

Fluer kan sprede bakterier

Ud over at fluer kan være uønskede, er der også et væsentligt sundhedshensyn, fortæller Claus Schultz, som er formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer og teknisk chef i Rentokil.

- Særligt om sommeren kan fluer være en udfordring. Bananfluer gør ingen skade, men almindelige stuefluer tiltrækkes af kød og mad og kan være med til at sprede colibakterier, salmonella og en række andre bakterier, som giver mennesker og dyr maveinfektioner og gør os syge. Derfor er det en rigtig god idé at have en flueløsning af høj kvalitet, når man producerer fødevarer, siger Claus Schultz fra Rentokil.

C&D Foods har siden man for nogle år siden blev overtaget af irske ejere fået omlagt produktionen og der er blevet investeret massivt i fabrikken.